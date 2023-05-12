Пригожин запросив Шойгу відвідати Бахмут

Керівник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. Фото: росЗМІ

Очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин запросив Міністра оборони Росії Сергія Шойгу відвідати Бахмут. За словами Пригожина, візит маж відбутися через "складну оперативну ситуацію".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пригожин написав офіційного листа Шойгу, в якому запросив міністра оборони РФ особисто відвідати Бахмут через його "багаторічний досвід ведення бойових дій".

"Наразі підрозділи ПВК "Вагнер" контролюють понад 95% населеного пункту Бахмут та продовжують наступ для його повного звільнення. На флангах ПВК "Вагнер", де знаходиться підрозділ ЗС РФ, противник зробив ряд успішних контр атак. Враховуючи складну оперативну ситуацію, а також Ваш багаторічний досвід ведення бойових дій, прошу вас прибути на територію населеного пункту Бахмут, що знаходиться під контролем воєнізованих підрозділів РФ, і самостійно оцінити обстановку, що склалася. Наперед вдячний, розраховуючи на вашу згоду", — написав Пригожин.

Офіційний лист від Пригожина, в якому він закликав Шойгу приїхати в Бахмут. Фото: пресслужба Євгенія Пригожина

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Пригожин передумав здавати Бахмут, тому що на поміч мають прийти "кадирівці".

Також в Інституті вивчення війни писали про те, що заява очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина та глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова може свідчити про те, що ці "союзники" готують ґрунт задля звинувачення Міноборони РФ. Вони намагатимуться перекласти всю відповідальність за невдачу Росії в районі Бахмута на Шойгу.