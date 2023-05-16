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У ISW пояснили, навіщо Пригожин хотів здати українцям позиції військ РФ

16 травня 2023 07:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У ISW пояснили, навіщо Пригожин хотів здати українцям позиції військ РФ
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

ЗМІ повідомили про переговори Євгена Пригожина із ГУР Міноборони України. В Кремлі публічно спростували можливість таких переговорів, але готуються дискредитувати власника ПВК "Вагнер".

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Пропозиція Пригожина

У Інституті нагадали про статтю на The Washington Post, в якій йшлося про переговори власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина із українською стороною.

За інформацією американського видання, Пригожин обіцяв українцям розкрити місцезнаходження російських позицій в обмін на здачу Бахмута.

Головне управління розвідки, зазначили у The Washington Post, не погодилося на співпрацю із Євгеном Пригожиним, бо підозрювало, що ці переговори проходили під контролем Кремля.

Реакція в Росії

Сам Євген Пригожин намагався спростувати цю інформацію, коментуючи її у саркастичному ключі — мовляв, він з Будановим досі перебуває у Африці, де веде переговори.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков відкинув ці звинувачення, назвавши їх "містифікацією". Російські воєнкори також не визнали ці переговори.

Навіщо це Пригожину

Аналітики Інституту наголосили, що таким чином Євген Пригожин намагався відзвітувати Володимиру Путіну про взяття Бахмута і таким чином завоювати прихильність кремлівського диктатора.

Разом з тим, Кремль тепер може використати цю інформацію для дискредитації Пригожина як зрадника Росії. Більш того, за даними деяких ЗМІ, російське керівництво готує подібну спецоперацію проти власник ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що днями власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запросив міністра оборони Росії Сергія Шойгу відвідати Бахмут. За словами Пригожина, візит має відбутися через "складну оперативну ситуацію".

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