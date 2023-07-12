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В ISW объяснили, зачем Шойгу пошел против Кремля и лжет о "провале" контрнаступления ВСУ

12 июля 2023 08:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В ISW объяснили, зачем Шойгу пошел против Кремля и лжет о "провале" контрнаступления ВСУ
Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Глава российского минобороны Сергей Шойгу придумал огромные потери ВСУ во время контрнаступления. Такая риторика, противоречащая позиции Кремля, очевидно, продиктована желанием восстановить репутацию военного ведомства РФ.

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинской войны американский Институт изучения войны (ISW).

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Ложь Шойгу об украинских потерях

Глава российского минобороны Сергей Шойгу на фоне саммита НАТО в Вильнюсе решил продемонстрировать "успехи" российской армии в Украине.

Шойгу заявил, мол, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 1244 танка и БМП.

Кроме того, министр обороны РФ придумал, что российское ПВО на юге перехватило 176 ракет HIMARS и 27 крылатых ракет Storm Shadow.

Почему Шойгу пошел против Кремля

В ISW напомнили, что такая риторика Сергея Шойгу противоположна логике Кремля, который предписывал подконтрольным СМИ не преуменьшать контрнаступление ВСУ и не преувеличивать успехи оккупационного контингента.

Аналитики Института предполагают, что Шойгу предположительно игнорирует эти указания администрации президента Путина для того, чтобы показать министерство обороны эффективным военным менеджером после бунта Евгения Пригожина, который и был связан с претензиями к минобороны РФ.

Напомним, что Шойгу, впервые появившись после бунта Евгения Пригожина в публичном пространстве, начал рассказывать об "огромных потерях" Вооруженных сил Украины во время контрнаступления.

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