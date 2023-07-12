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У ISW пояснили, навіщо Шойгу пішов проти Кремля і бреше про "провал" контрнаступу ЗСУ

12 липня 2023 08:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У ISW пояснили, навіщо Шойгу пішов проти Кремля і бреше про "провал" контрнаступу ЗСУ
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Очільник російського міноборони Сергій Шойгу вигадав величезні втрати ЗСУ під час контрнаступу. Така риторика, яка протирічить позиції Кремля, очевидно, продиктована бажанням відновити репутацію військового відомства РФ.

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-української війни американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Брехня Шойгу про українські втрати

Очільник російського міноборони Сергій Шойгу на фоні саміту НАТО у Вільнюсі вирішив продемонструвати "успіхи" російської армії в Україні.

Шойгу заявив, мовляв, з початку контрнаступу ЗСУ втратили аж 1244 танки і БМП.

Крім того, міністр оборони РФ вигадав, що російська ППО на півдні перехопила 176 ракет HIMARS та 27 крилатих ракет Storm Shadow.

Чому Шойгу пішов проти Кремля

У ISW нагадали, що така риторика Сергія Шойгу є протилежною логіці Кремля, який наказував підконтрольним ЗМІ не применшувати контрнаступ ЗСУ і не перебільшувати успіхи окупаційного контингенту.

Аналітики Інституту припускають, що Шойгу, імовірно, ігнорує ці вказівки адміністрації президента Путіна для того, аби показати міністерство оборони ефективним воєнним менеджером після бунту Євгена Пригожина, який і був пов’язаний з претензіями до міноборони РФ.

Нагадаємо, що Шойгу, уперше з’явившись після бунту Євгена Пригожина у публічному просторі, почав розповідати про "величезні втрати" Збройних сил України під час контрнаступу.

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