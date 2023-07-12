У ISW пояснили, навіщо Шойгу пішов проти Кремля і бреше про "провал" контрнаступу ЗСУ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

Очільник російського міноборони Сергій Шойгу вигадав величезні втрати ЗСУ під час контрнаступу. Така риторика, яка протирічить позиції Кремля, очевидно, продиктована бажанням відновити репутацію військового відомства РФ.

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-української війни американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Брехня Шойгу про українські втрати

Очільник російського міноборони Сергій Шойгу на фоні саміту НАТО у Вільнюсі вирішив продемонструвати "успіхи" російської армії в Україні.

Шойгу заявив, мовляв, з початку контрнаступу ЗСУ втратили аж 1244 танки і БМП.

Крім того, міністр оборони РФ вигадав, що російська ППО на півдні перехопила 176 ракет HIMARS та 27 крилатих ракет Storm Shadow.

Чому Шойгу пішов проти Кремля

У ISW нагадали, що така риторика Сергія Шойгу є протилежною логіці Кремля, який наказував підконтрольним ЗМІ не применшувати контрнаступ ЗСУ і не перебільшувати успіхи окупаційного контингенту.

Аналітики Інституту припускають, що Шойгу, імовірно, ігнорує ці вказівки адміністрації президента Путіна для того, аби показати міністерство оборони ефективним воєнним менеджером після бунту Євгена Пригожина, який і був пов’язаний з претензіями до міноборони РФ.

Нагадаємо, що Шойгу, уперше з’явившись після бунту Євгена Пригожина у публічному просторі, почав розповідати про "величезні втрати" Збройних сил України під час контрнаступу.