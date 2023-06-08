В Каховском водохранилище уровень воды упал ниже "мертвой точки"

Взорвана россиянами Каховская гидроэлектростанция. Фото: Facebook-страница Константина Рыженко

На вечер четверга, 8 июня, в Каховском водохранилище уровень воды упал до "мертвой точки", а именно снизился до отметки 12,5 м. Из водохранилища уже невозможен водозабор.

Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона.

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По словам Сироты, уровень воды уже составляет 12,5 м. Это ниже "мертвой" точки в 12,7 м, когда уже нельзя делать водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС. Он также спрогнозировал, что вероятнее всего, падение воды остановится на уровне примерно 3 м.

"Если плотина в нижней части разрушена до самого основания, глубина водохранилища будет не более трех метров, а она сама уменьшится в ширину с 3,5 км, как это было до подрыва, до 1-1,2 км, то есть вернется в русло Днепра, каким оно было до строительства самого водохранилища", — пояснил глава "Укргидроэнерго".

Спадать водохранилище еще может в течение семи-восьми дней.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

В результате подтоплений один человек погиб в Николаевской области, подтверждена гибель девяти человек во временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области.