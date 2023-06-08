У Каховському водосховищі рівень води впав нижче "мертвої точки"

Підірвана росіянами Каховська гідроелектростанція. Фото: Facebook-сторінка Костянтина Риженка

Станом на вечір четверга, 8 червня, у Каховському водосховищі рівень води впав до "мертвої точки", а саме знизився до позначки 12,5 м. З водосховище вже неможливий водозабір.

Про це повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

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За словами Сироти, рівень води вже становить 12,5 м. Це нижче за "мертву" точку в 12,7 м, коли вже не можна робити водозабір у населені пункти і для ЗАЕС. Він також спрогнозував, що найімовірніше, падіння води зупиниться на рівні приблизно 3 м.

"Якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, глибина водосховища буде не більше трьох метрів, а воно саме зменшиться в ширину з 3,5 км, як це було до підриву, до 1–1,2 км, тобто повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища", — пояснив голова "Укргідроенерго".

Спадати водосховище ще може упродовж семи-восьми днів.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Унаслідок підтоплень одна людина загинула на Миколаївщині, підтверджено загибель дев'ятьох людей у тимчасово окупованих Олешках на лівому березі Херсонщини.