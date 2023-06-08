Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Каховському водосховищі рівень води впав нижче "мертвої точки" arrow

У Каховському водосховищі рівень води впав нижче "мертвої точки"

8 червня 2023 21:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Каховському водосховищі рівень води впав нижче "мертвої точки"
Підірвана росіянами Каховська гідроелектростанція. Фото: Facebook-сторінка Костянтина Риженка
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на вечір четверга, 8 червня, у Каховському водосховищі рівень води впав до "мертвої точки", а саме знизився до позначки 12,5 м. З водосховище вже неможливий водозабір.

Про це повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону. 

Читайте також:

Як знижується рівень води у Каховському водосховищі

За словами Сироти, рівень води вже становить 12,5 м. Це нижче за "мертву" точку в 12,7 м, коли вже не можна робити водозабір у населені пункти і для ЗАЕС. Він також спрогнозував, що найімовірніше, падіння води зупиниться на рівні приблизно 3 м.

"Якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, глибина водосховища буде не більше трьох метрів, а воно саме зменшиться в ширину з 3,5 км, як це було до підриву, до 1–1,2 км, тобто повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища", — пояснив голова "Укргідроенерго".

Спадати водосховище ще може упродовж семи-восьми днів.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Унаслідок підтоплень одна людина загинула на Миколаївщині, підтверджено загибель дев'ятьох людей у тимчасово окупованих Олешках на лівому березі Херсонщини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Волонтери Фонду Вадима Столара доставили на Херсонщину воду та продукти

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB