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В Калужской области РФ упали два беспилотника: сообщают о повреждениях

11 июня 2023 08:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Калужской области РФ упали два беспилотника, есть повреждения
Последствия падения беспилотников в РФ Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Ночью, 11 июня, в Калужской области РФ якобы упали два беспилотника. Есть информация о повреждении садовых домов.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

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По словам губернатора, один летательный аппарат упал в Жуковском районе вблизи села Стрелковка. В результате падения пострадавших нет. Впрочем, незначительные повреждения получили два садовых дома, в которых выбило стекло.

Позже губернатор сообщил о падении еще одного беспилотника. Это произошло в Мединском районе в лесном массиве. По словам Шапши, пострадавших и разрушений нет.

  • Последствия падения бесполитиков. Фото: росСМИ
  • Последствия падения бесполитиков. Фото: росСМИ
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Напомним, 5 июня в Российской Федерации заметили неизвестные беспилотники. Два из них упали на территории Калужской области.

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