В Калужской области РФ упали два беспилотника, есть повреждения

В Калужской области РФ упали два беспилотника: сообщают о повреждениях
Ночью, 11 июня, в Калужской области РФ якобы упали два беспилотника. Есть информация о повреждении садовых домов.
Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.
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По словам губернатора, один летательный аппарат упал в Жуковском районе вблизи села Стрелковка. В результате падения пострадавших нет. Впрочем, незначительные повреждения получили два садовых дома, в которых выбило стекло.
Позже губернатор сообщил о падении еще одного беспилотника. Это произошло в Мединском районе в лесном массиве. По словам Шапши, пострадавших и разрушений нет.
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Последствия падения бесполитиков. Фото: росСМИ
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Последствия падения бесполитиков. Фото: росСМИ
Напомним, 5 июня в Российской Федерации заметили неизвестные беспилотники. Два из них упали на территории Калужской области.