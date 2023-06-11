Последствия падения беспилотников в РФ Фото: росСМИ

Ночью, 11 июня, в Калужской области РФ якобы упали два беспилотника. Есть информация о повреждении садовых домов.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

Читайте также:

Подробности

По словам губернатора, один летательный аппарат упал в Жуковском районе вблизи села Стрелковка. В результате падения пострадавших нет. Впрочем, незначительные повреждения получили два садовых дома, в которых выбило стекло.

Позже губернатор сообщил о падении еще одного беспилотника. Это произошло в Мединском районе в лесном массиве. По словам Шапши, пострадавших и разрушений нет.

Последствия падения бесполитиков. Фото: росСМИ

Последствия падения бесполитиков. Фото: росСМИ 1/2 _ 2

Напомним, 5 июня в Российской Федерации заметили неизвестные беспилотники. Два из них упали на территории Калужской области.