У Калузькій області РФ впали два безпілотники, є пошкодження

У Калузькій області РФ впали два безпілотники: повідомляють про пошкодження
Вночі, 11 червня, в Калузькій області РФ, нібито, впали два безпілотники. Є інформація про пошкодження садових будинків.
Про це повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша у Telegram-каналі.
Подробиці
За словами губернатора, один літальний апарат впав у Жуковському районі поблизу села Стрілківка. Внаслідок падіння постраждалих немає. Утім, незначні пошкодження зазнали два садові будинки, у яких вибило скло.
Пізніше губернатор повідомив про падіння ще одного безпілотника. Це сталося у Мединському районі в лісовому масиві. За словами Шапши, постраждалих та руйнувань немає.
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Наслідки падіння безполітників. Фото: росЗМІ
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Наслідки падіння безполітників. Фото: росЗМІ
Нагадаємо, 5 червня у Російській Федерації помітили невідомі безпілотники. Два з них упали на території Калузької області.