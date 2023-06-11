У Калузькій області РФ впали два безпілотники, є пошкодження

Наслідки падіння безпілотників в РФ. Фото: росЗМІ

Вночі, 11 червня, в Калузькій області РФ, нібито, впали два безпілотники. Є інформація про пошкодження садових будинків.

Про це повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша у Telegram-каналі.

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За словами губернатора, один літальний апарат впав у Жуковському районі поблизу села Стрілківка. Внаслідок падіння постраждалих немає. Утім, незначні пошкодження зазнали два садові будинки, у яких вибило скло.

Пізніше губернатор повідомив про падіння ще одного безпілотника. Це сталося у Мединському районі в лісовому масиві. За словами Шапши, постраждалих та руйнувань немає.

Наслідки падіння безполітників. Фото: росЗМІ

Наслідки падіння безполітників. Фото: росЗМІ 1 / 2

Нагадаємо, 5 червня у Російській Федерації помітили невідомі безпілотники. Два з них упали на території Калузької області.