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У Калузькій області РФ впали два безпілотники: повідомляють про пошкодження

11 червня 2023 08:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Калузькій області РФ впали два безпілотники, є пошкодження
Наслідки падіння безпілотників в РФ. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вночі, 11 червня, в Калузькій області РФ, нібито, впали два безпілотники. Є інформація про пошкодження садових будинків. 

Про це повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша у Telegram-каналі

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Подробиці

За словами губернатора, один літальний апарат впав у Жуковському районі поблизу села Стрілківка. Внаслідок падіння постраждалих немає. Утім, незначні пошкодження зазнали два садові будинки, у яких вибило скло. 

Пізніше губернатор повідомив про падіння ще одного безпілотника. Це сталося у Мединському районі в лісовому масиві. За словами Шапши, постраждалих та руйнувань немає.

  • Наслідки падіння безполітників. Фото: росЗМІ
  • Наслідки падіння безполітників. Фото: росЗМІ
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Нагадаємо, 5 червня у Російській Федерації помітили невідомі безпілотники. Два з них упали на території Калузької області.

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