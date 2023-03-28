В Харьковской области эксгумировали мужчину, которого убили оккупанты: детали
В Харьковской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, которого убили российские оккупанты. Он получил осколочное ранение в голову при обстреле.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
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"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
28 марта 2022 в селе Веселое Харьковского района на местном кладбище правоохранители эксгумировали тело 81-летнего мирного жителя.
По данным следствия, мужчина погиб 5 мая прошлого года по месту жительства во время российской атаки.
Тело человека направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, в селе Сулиговка Изюмского района, Харьковская область, правоохранители обнаружили тела двух жителей, погибших в результате агрессии российской федерации. Они погибли весной 2022 года.
Также мы писали, что в Киевской области по состоянию на 25 марта обнаружено 1374 тела убитых во время оккупации гражданских лиц. Еще 200 тел, найденных в Киевской области, пока неопознаны. 288 человек остаются пропавшими без вести.