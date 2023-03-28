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У Харківській області ексгумували чоловіка, якого вбили окупанти: деталі

28 березня 2023 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наразі тіло людини направлено для проведення судово-медичної експертизи
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, якого вбили російські окупанти. Він отримав осколкове поранення в голову під час обстрілу.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Деталі

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

28 березня 2022 року у селі Веселе Харківського району на місцевому кладовищі правоохоронці ексгумували тіло 81-річного мирного мешканця.

За даними слідства, чоловік загинув 5 травня минулого року за місцем свого мешкання під час російської атаки. 

Наразі тіло людини направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, у селі Сулигівка Ізюмського району, Харківська область, правоохоронці виявили тіла двох мешканців, які загинули внаслідок агресії російської федерації. Вони загинули навесні 2022 року.

Також ми писали, що у Київській області станом на 25 березня виявлено 1374 тіла вбитих під час окупації цивільних осіб. Ще 200 тіл, знайдених на Київщині, поки невпізнані. 288 людей залишаються зниклими безвісти.

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