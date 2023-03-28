У Харківській області ексгумували чоловіка, якого вбили окупанти: деталі
У Харківській області правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, якого вбили російські окупанти. Він отримав осколкове поранення в голову під час обстрілу.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
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Деталі
"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
28 березня 2022 року у селі Веселе Харківського району на місцевому кладовищі правоохоронці ексгумували тіло 81-річного мирного мешканця.
За даними слідства, чоловік загинув 5 травня минулого року за місцем свого мешкання під час російської атаки.
Наразі тіло людини направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, у селі Сулигівка Ізюмського району, Харківська область, правоохоронці виявили тіла двох мешканців, які загинули внаслідок агресії російської федерації. Вони загинули навесні 2022 року.
Також ми писали, що у Київській області станом на 25 березня виявлено 1374 тіла вбитих під час окупації цивільних осіб. Ще 200 тіл, знайдених на Київщині, поки невпізнані. 288 людей залишаються зниклими безвісти.