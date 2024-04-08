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В Харьковской области раздались взрывы

8 апреля 2024 11:40
обновлено: 12:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне 8 апреля запустили на Харьковскую область ракеты — в регионе раздались взрывы
Последствия удара по Харькову. Архивное фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Взрыв в Харьковской области раздался в понедельник, 8 апреля. Российские оккупанты запустили на город ракеты.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Взрыв в Харьковской области 8 апреля

Обновлено 12:13. На Харьковщине прогремел повторный взрыв. 

Обновлено 12:02. Мониторинговые каналы сообщили о повторном движении вражеских воздушных целей в сторону Харькова.

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В Харьковской области в понедельник, 8 апреля, около 11:39 раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли по региону удар. Предварительно ракетами С-300.

В преддверии Воздушные силы предупреждали о движении вражеских воздушных целей в Харьковской области с западным курсом. 

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В городе и области объявлена воздушная тревога.

воздушная тревога в Харькове 8 апреля
Воздушная тревога в Харькове 8 апреля

Напомним, 7 апреля российские захватчики ударили по жилому массиву центра Харькова. В результате атаки захватчиков пострадали пять человек.

Также мы писали, что сейчас в городе фиксируют недостаток мощностей. Однако угрозы для масштабного отключения света по Харькову пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние российские удары по Харькову. Он отметил, что ситуация в городе — очень тяжелая.

Харьков
обстрелы
оккупанты
ракеты
война в Украине

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