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У Харківській області пролунали вибухи

8 квітня 2024 11:40
оновлено: 12:14
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Росіяни 8 квітня запустили на Харківську область ракети — в регіоні пролунали вибухи
Наслідки удару по Харкову. Архівне фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Вибух у Харківській області пролунав у понеділок, 8 квітня. Російську окупанти запустили на місто ракети. 

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Вибух на Харківщині 8 квітня

Оновлено 12:13. На Харківщині пролунав повторний вибух. 

Оновлено 12:02. Моніторингові канали повідомили про повторний рух ворожих повітряних цілей у бік Харкова.

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У Харківській області в понеділок, 8 квітня, близько 11:39 пролунали вибухи. Російські окупанти завдали по регіону удару. Попередньо, ракетами С-300. 

Напередодні Повітряні сили попереджали про рух ворожих повітряних цілей на Харківщині із західним курсом.

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Наразі у місті та області оголошена повітряна тривога.

повітряна тривога у Харкові 8 квітня
Повітряна тривога у Харкові 8 квітня

Нагадаємо, 7 квітня російські загарбники вдарили по житловому масиву центра Харкова. Внаслідок атаки загарбників постраждало п'ятеро людей.

Також ми писали, що наразі в місті фіксують нестачу потужностей. Однак загрози для масштабного відключення світла по Харкову наразі немає.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні російські удари по Харкову. Він наголосив, що ситуація в місті — дуже важка.

Харків
обстріли
окупанти
ракети
війна в Україні

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