Росіяни 8 квітня запустили на Харківську область ракети — в регіоні пролунали вибухи

Наслідки удару по Харкову. Архівне фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Вибух у Харківській області пролунав у понеділок, 8 квітня. Російську окупанти запустили на місто ракети.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Читайте також:

Вибух на Харківщині 8 квітня

Оновлено 12:13. На Харківщині пролунав повторний вибух.

Оновлено 12:02. Моніторингові канали повідомили про повторний рух ворожих повітряних цілей у бік Харкова.

У Харківській області в понеділок, 8 квітня, близько 11:39 пролунали вибухи. Російські окупанти завдали по регіону удару. Попередньо, ракетами С-300.

Напередодні Повітряні сили попереджали про рух ворожих повітряних цілей на Харківщині із західним курсом.

Наразі у місті та області оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога у Харкові 8 квітня

Нагадаємо, 7 квітня російські загарбники вдарили по житловому масиву центра Харкова. Внаслідок атаки загарбників постраждало п'ятеро людей.

Також ми писали, що наразі в місті фіксують нестачу потужностей. Однак загрози для масштабного відключення світла по Харкову наразі немає.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні російські удари по Харкову. Він наголосив, що ситуація в місті — дуже важка.