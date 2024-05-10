Взрывы в Харькове сейчас ночью 10 мая — что известно

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: flot2017.com

Взрывы в Харькове раздались ночью 10 мая. В области продолжается воздушная тревога.

Информацию о взрывах в городе подтвердил городской голова Игорь Терехов.

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Что известно о взрывах в Харькове ночью 10 мая

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 02:38. В 02:53 военные сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Около 03:20 в городе раздался взрыв.

"Харьков слышит взрывы. Будьте осторожны", — призвал жителей города мэр Игорь Терехов.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Также информацию о взрывах подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Будьте в укрытиях", — говорится в его сообщении.

После этого в городе несколько раз звучали повторные взрывы.

Напомним, ночью в России под Калугой вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Перед этим были слышны взрывы.

Также мы сообщали о том, что оккупанты атаковали БпЛА Снигиревку Николаевской области. В городе раздавались взрывы. Информация о возможных повреждениях и пострадавших на данный момент уточняется.