Вибухи на Миколаївщині зараз уночі 10 травня — що відомо

Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: sud.ua

Вибухи на Миколаївщині пролунали вночі 10 травня. В області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу БпЛА.

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Повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників у Миколаївській області оголосили о 01:15. О 01:43 військові попередили, що ударні БпЛА з Чорного моря летять у напрямку Миколаївської області.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Станом на 02:49 групи ударних дронів на Миколаївщині рухалися курсом на північ.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 02:59 голова Миколаївської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив про те, що у Снігурівці було чутно вибухи. Він закликав мешканців міста триматися подалі від вікон, залишатися в безпечних місцях і дотримуватися правила двох стін.

Скриншот повідомлення Івана Кухти

Інформація щодо можливих пошкоджень і постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, вночі 10 травня російські окупанти вкотре атакували Україну ударними БпЛА. Зокрема сигнал повітряної тривоги лунав у Миколаївській і Одеській областях.

Також ми повідомляли про те, що в Росії під Калугою пролунали потужні вибухи, після яких спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.