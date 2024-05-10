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На Миколаївщині пролунали вибухи — що відомо

10 травня 2024 03:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибухи на Миколаївщині зараз уночі 10 травня — що відомо
Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: sud.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вибухи на Миколаївщині пролунали вночі 10 травня. В області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу БпЛА.

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Повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників у Миколаївській області оголосили о 01:15. О 01:43 військові попередили, що ударні БпЛА з Чорного моря летять у напрямку Миколаївської області.

На Миколаївщині пролунали вибухи — що відомо - фото 1
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Станом на 02:49 групи ударних дронів на Миколаївщині рухалися курсом на північ.

На Миколаївщині пролунали вибухи — що відомо - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 02:59 голова Миколаївської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив про те, що у Снігурівці було чутно вибухи. Він закликав мешканців міста триматися подалі від вікон, залишатися в безпечних місцях і дотримуватися правила двох стін.

На Миколаївщині пролунали вибухи — що відомо - фото 1
Скриншот повідомлення Івана Кухти

Інформація щодо можливих пошкоджень і постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, вночі 10 травня російські окупанти вкотре атакували Україну ударними БпЛА. Зокрема сигнал повітряної тривоги лунав у Миколаївській і Одеській областях.

Також ми повідомляли про те, що в Росії під Калугою пролунали потужні вибухи, після яких спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

війна
вибух
обстріли
Миколаївська область
повітряна тривога
війна в Україні

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