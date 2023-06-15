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В Харькове прогремели три взрыва: атака дронов

15 июня 2023 01:46
обновлено: 02:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Харькове ночью 15 июня
Русский дрон в небе. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 15 июня, на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Позже в Харьковской области прогремели три взрыва.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Харькове 15 июня

Обновлено 01:46. Раздались три взрыва в Харькове. По предварительной информации, работает ПВО.

Обновлено 01:49. Местные паблики распространяют видео со звуками взрывов в Харькове.

Обновлено 01:54. Воздушная тревога сохраняется на востоке Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:55. "Предварительно, пуск ракет типа Х-101/555 стратегической авиацией из Каспийского региона", — информируют мониторинговые каналы.

Источник: t.me/chomu_truvoga

Обновлено 01:55. Сообщается об угрозе крылатых ракет.

Источник: t.me/eRadarrua

Напомним, ночью, 15 июня, в некоторых областях Украины воздушная тревога. Так, раздались взрывы в Днепре, предварительно, ПВО.

Также мы сообщали, что в городе Днепр днем 14 июня раздался взрыв. Воздушная тревога в населенном пункте не объявлялась.

Добавим, что российские террористы продолжают обстреливать украинскую территорию. Следовательно, два ракетных удара получил город Авдеевка Донецкой области.

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