Росіяни завдали авіаудару по Донеччині: подробиці страшного обстрілу

Росіяни обстріляли Авдіївку. Фото: Донецька ОВА

Російські терористи продовжують обстрілювати українську територію. Відтак, двох ракетних ударів зазнало місто Авдіївка Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Донецька ОВА повідомляє, що сьогодні, 12 червня, російські окупаційні війська завдали двох потужних ракетних ударів по Авдіївці о 09:10 ранку. За попередньою інформацією, без загиблих.

Однак росіяни поранили кількох цивільних, пошкодили житлові будинки в девʼятому кварталі, понівечили Будинок культури на Центральному проспекті.

Пораненим надається вся необхідна медична допомога.

"Ще одне українське місто росіяни стирають із земної поверхні, незважаючи на людей, які досі в ньому залишаються. Докладаємо максимальних зусиль, щоб врятувати людей від смертельної небезпеки", — зазначив Павло Кириленко.

Росіяни обстріляли Авдіївку. Фото: Донецька ОВА

Росіяни обстріляли Авдіївку. Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ звільнили населений пункт Сторожеве, що на Донеччині. Над селищем знову майорить український прапор.

Додамо, що в неділю, 11 червня, українські бійці звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область).

Також Збройні сили України досить професійно та продумано діяли для звільнення села Благодатне у Донецькій області. Окупанти опирались до останнього, проте українські бійці прорвали оборону та взяли їх в кільце.