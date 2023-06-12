Росіяни завдали авіаудару по Донеччині: подробиці страшного обстрілу
Російські терористи продовжують обстрілювати українську територію. Відтак, двох ракетних ударів зазнало місто Авдіївка Донецької області.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
РФ атакувала Донеччину
Донецька ОВА повідомляє, що сьогодні, 12 червня, російські окупаційні війська завдали двох потужних ракетних ударів по Авдіївці о 09:10 ранку. За попередньою інформацією, без загиблих.
Однак росіяни поранили кількох цивільних, пошкодили житлові будинки в девʼятому кварталі, понівечили Будинок культури на Центральному проспекті.
Пораненим надається вся необхідна медична допомога.
"Ще одне українське місто росіяни стирають із земної поверхні, незважаючи на людей, які досі в ньому залишаються. Докладаємо максимальних зусиль, щоб врятувати людей від смертельної небезпеки", — зазначив Павло Кириленко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ звільнили населений пункт Сторожеве, що на Донеччині. Над селищем знову майорить український прапор.
Додамо, що в неділю, 11 червня, українські бійці звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область).
Також Збройні сили України досить професійно та продумано діяли для звільнення села Благодатне у Донецькій області. Окупанти опирались до останнього, проте українські бійці прорвали оборону та взяли їх в кільце.