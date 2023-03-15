В Харькове СБУ задержала агента рф, который готовил теракты против военнослужащих Сил обороны

В настоящее время задержанный находится под стражей

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила российского агента в ходе масштабной спецоперации. Мужчина занимался подготовкой терактов против военнослужащих Сил обороны.

Об этом сообщает СБУ.

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Злоумышленник следил за украинскими военнослужащими. Он пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на своих авто.

Особое внимание агент рф уделял военным летчикам, командирам спецподразделений ВСУ и сотрудникам СБУ.

Задокументированы факты скрытой фото- и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских военных и их транспортных средств.

"Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору разведывательной информации. В то же время вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен вражеский схрон со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов. По данным следствия, фигурантом является местный житель, которого в ноябре года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицев А.П", — говорится в сообщении.

СБУ установила, что содействие в контактах харьковчанина с российской спецслужбой оказывал проживающий на территории рф родственник.

Задержанный мужчина также выполнял враждебные задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Оккупантам нужны были координаты стратегических объектов, чтобы наносить ракетные удары.

Для коммуникации с ФСБ российский агент использовал анонимные мессенджеры. Передачу разведданных он сопровождал медиафайлами с привязкой к местности.

Следователи СБУ сообщили агенту рф о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время задержанный находится под стражей.

Напомним, Печерский районный суд города Киева назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества организатору диверсионно-разведывательной группы главного управления генштаба ВС рф (ГРУ). Кураторы обещали ему вознаграждение до 150 тысяч долларов.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины нейтрализовала разветвленную сеть вражеских агитаторов. Дельцы оправдывали вооруженную агрессию россии и призывали к свержению власти.