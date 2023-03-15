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У Харкові СБУ затримала агента рф, який готував теракти проти військовослужбовців Сил оборони

15 березня 2023 10:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наразі затриманий перебуває під вартою
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові Служба безпеки України викрила російського агента у ході масштабної спецоперації. Чоловік займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони.

Про це повідомляє СБУ.

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Деталі

Зловмисник стежив за українськими військовослужбовцями. Він намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних авто.

Особливу увагу агент рф приділяв військовим льотчиками, командирам спецпідрозділів ЗСУ та співробітникам СБУ.

Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських військових та їхніх транспортних засобів.

"Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації. Водночас поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів. За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П", — йдеться у повідомленні.

СБУ встановила, що сприяння у контактах харків’янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території рф.

Затриманий чоловік також виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України. Окупантам потрібні були координати стратегічних об’єктів, щоб завдавати ракетних ударів.

Для комунікації з ФСБ російський агент використовував анонімні месенджери. Передачу розвідданих він супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості.

Слідчі СБУ повідомили агенту рф про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою. 

СБУ задержала в Харькове агента ФСБ

СБУ задержала в Харькове агента ФСБ

СБУ задержала в Харькове агента ФСБ

СБУ задержала в Харькове агента ФСБ

СБУ задержала в Харькове агента ФСБ

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва призначив 12 років в'язниці з конфіскацією майна організатору диверсійно-розвідувальної групи головного управління генштабу ЗС рф (ГРУ). Куратори обіцяли йому винагороду до 150 тис. доларів.

Також ми писали, що Служба безпеки України нейтралізувала розгалужену мережу ворожих агітаторів. Ділки виправдовували збройну агресію рф та закликали до повалення влади.

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