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В Херсоне прогремели мощные взрывы

23 марта 2024 21:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсоне прогремели мощные взрывы
Ракета в небе. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Херсоне раздались вечером, 23 марта. Российские оккупанты обстреливают прибрежные зоны.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram в субботу, 23 марта.

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По словам начальника Херсонской ГВА, российские захватчики с временно оккупированного левого берега обстреливают прибрежные зоны.

"Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!" — добавил Мрочко.

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Пост Мрочко. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 23 марта оккупанты 14 раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате этого пострадала 34-летняя женщина.

Также в ночь на 23 марта оккупанты атаковали Харьков дронами "шахед". Враг совершил повторный обстрел в то время, когда на место удара прибыли спасатели и полиция.

война
Херсон
взрыв
Украина
обстрелы

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