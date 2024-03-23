В Херсоне прогремели мощные взрывы

Ракета в небе. Фото: AP

Взрывы в Херсоне раздались вечером, 23 марта. Российские оккупанты обстреливают прибрежные зоны.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram в субботу, 23 марта.

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По словам начальника Херсонской ГВА, российские захватчики с временно оккупированного левого берега обстреливают прибрежные зоны.

"Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!" — добавил Мрочко.

Пост Мрочко. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 23 марта оккупанты 14 раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате этого пострадала 34-летняя женщина.

Также в ночь на 23 марта оккупанты атаковали Харьков дронами "шахед". Враг совершил повторный обстрел в то время, когда на место удара прибыли спасатели и полиция.