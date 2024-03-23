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У Херсоні пролунали потужні вибухи

23 березня 2024 21:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Херсоні пролунали потужні вибухи
Ракета в небі. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи у Херсоні пролунали ввечері, 23 березня. Російські окупанти обстрілюють прибережні зони. 

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram у суботу, 23 березня.

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За словами начальник Херсонської МВА, російські загарбники з тимчасово окупованого лівого берега обстрілюють прибережні зони.

"Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" — додав Мрочко.

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Допис Мрочко. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 23 березня окупанти 14 разів обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього постраждала 34-річна жінка.

Також в ніч проти 23 березня окупанти атакували Харків дронами "шахед". Ворог здійснив повторний обстріл в той час, коли на місце удару прибули рятувальники та поліція.

війна
Херсон
вибух
Україна
обстріли

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