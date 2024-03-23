У Херсоні пролунали потужні вибухи
Вибухи у Херсоні пролунали ввечері, 23 березня. Російські окупанти обстрілюють прибережні зони.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram у суботу, 23 березня.
Вибухи в Херсоні
За словами начальник Херсонської МВА, російські загарбники з тимчасово окупованого лівого берега обстрілюють прибережні зони.
"Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" — додав Мрочко.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 23 березня окупанти 14 разів обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього постраждала 34-річна жінка.
Також в ніч проти 23 березня окупанти атакували Харків дронами "шахед". Ворог здійснив повторний обстріл в той час, коли на місце удару прибули рятувальники та поліція.
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