Взрывы в Херсоне днем 10 июня

Ракета в небе. Фото: Depositphotos

Взрывы в Херсоне раздались днем, 10 июня. Однако сейчас там не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики атаковали Харьковскую область. В результате вражеской атаки в регионе повреждены частные дома и сгорели автомобили. Известно о пострадавшей женщине.

Также в течение суток враг атаковал города и поселки Херсонщины. В результате российских атак по жилым кварталам повреждены два частных дома и ранены два человека.