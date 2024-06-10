Взрывы в Херсоне днем 10 июня

В Херсоне прогремели мощные взрывы
10 июня 2024 10:46
Ракета в небе. Фото: Depositphotos
Взрывы в Херсоне раздались днем, 10 июня. Однако сейчас там не объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Херсоне
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики атаковали Харьковскую область. В результате вражеской атаки в регионе повреждены частные дома и сгорели автомобили. Известно о пострадавшей женщине.
Также в течение суток враг атаковал города и поселки Херсонщины. В результате российских атак по жилым кварталам повреждены два частных дома и ранены два человека.
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