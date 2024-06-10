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В Херсоне прогремели мощные взрывы

10 июня 2024 10:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Херсоне днем 10 июня
Ракета в небе. Фото: Depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Херсоне раздались днем, 10 июня. Однако сейчас там не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики атаковали Харьковскую область. В результате вражеской атаки в регионе повреждены частные дома и сгорели автомобили. Известно о пострадавшей женщине.

Также в течение суток враг атаковал города и поселки Херсонщины. В результате российских атак по жилым кварталам повреждены два частных дома и ранены два человека.

Украина
Херсон
взрыв
обстрелы
война
воздушная тревога

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