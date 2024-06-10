Вибухи в Херсоні вдень 10 червня

У Херсоні пролунали потужні вибухи
10 червня 2024 10:46
Ракета в небі. Фото: Depositphotos
Вибухи в Херсоні пролунали вдень, 10 червня. Однак наразі там не оголошено повітряної тривоги.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибухи в Херсоні
"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, минулої доби російські загарбники атакували Харківську область. Внаслідок ворожої атаки в регіоні пошкоджені приватні будинки і згоріли автомобілі. Відомо про постраждалу жінку.
Також протягом доби ворог атакував міста і селища Херсонщини. Внаслідок російських атак по житлових кварталах пошкоджено два приватні будинки та поранено двох людей.
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