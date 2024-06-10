Вибухи в Херсоні вдень 10 червня

Ракета в небі. Фото: Depositphotos

Вибухи в Херсоні пролунали вдень, 10 червня. Однак наразі там не оголошено повітряної тривоги.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Херсоні

"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, минулої доби російські загарбники атакували Харківську область. Внаслідок ворожої атаки в регіоні пошкоджені приватні будинки і згоріли автомобілі. Відомо про постраждалу жінку.

Також протягом доби ворог атакував міста і селища Херсонщини. Внаслідок російських атак по житлових кварталах пошкоджено два приватні будинки та поранено двох людей.