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В Херсоне прозвучали взрывы: в Украине воздушная тревога

5 августа 2023 09:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Херсоне раздаются взрывы 5 августа
Взрывы в Херсоне 5 августа
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром, 5 августа, в Херсоне раздались взрывы. Накануне в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщают СМИ.

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Взрывы в Херсоне 5 августа

О взрывах в Херсоне сообщили местные паблики в Telegram.

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Сообщения о взрывах. Фото: скриншот

Новость дополняется.

Напомним, утром, 5 августа, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Стало известно о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

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