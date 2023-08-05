В Херсоне раздаются взрывы 5 августа

Взрывы в Херсоне 5 августа

Утром, 5 августа, в Херсоне раздались взрывы. Накануне в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщают СМИ.

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Взрывы в Херсоне 5 августа

О взрывах в Херсоне сообщили местные паблики в Telegram.

Сообщения о взрывах. Фото: скриншот

Новость дополняется.

Напомним, утром, 5 августа, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Стало известно о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.