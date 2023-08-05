Повітряна тривога 5 серпня: В Україні існує ракетна небезпека

Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ

Вранці, 5 серпня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомили у Повітряних Силах ВСУ.

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Повітряна тривога 5 серпня

09:29 у Повітряних Силах повідомили про зліт винищувача з аеродрому Саваслейка.

Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Мапа повітряних тривог

09:39 всі області в Україні "почервоніли".

Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в п'ятницю о 13:30 у більшості областях України оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза застосування балістики.

До того ж повітряна тривога лунала увечері, 4 серпня.