У Херсоні лунають вибухи 5 серпня

Вибухи у Херсоні 5 серпня

У суботу вранці, 5 серпня, у Херсоні пролунали вибухи. Напередодні в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Вибухи у Херсоні 5 серпня

Про вибухи у Херсоні повідомили місцеві пабліки у Telegram.

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

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Нагадаємо, вранці 5 серпня Україною почала ширитися повітряна тривога. Стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.