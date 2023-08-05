У Херсоні лунають вибухи 5 серпня

У Херсоні пролунали вибухи: в Україні повітряна тривога
5 серпня 2023 09:50
Вибухи у Херсоні 5 серпня
У суботу вранці, 5 серпня, у Херсоні пролунали вибухи. Напередодні в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляють ЗМІ.
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Вибухи у Херсоні 5 серпня
Про вибухи у Херсоні повідомили місцеві пабліки у Telegram.
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Нагадаємо, вранці 5 серпня Україною почала ширитися повітряна тривога. Стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.