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У Херсоні пролунали вибухи: в Україні повітряна тривога

5 серпня 2023 09:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Херсоні лунають вибухи 5 серпня
Вибухи у Херсоні 5 серпня
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу вранці, 5 серпня, у Херсоні пролунали вибухи. Напередодні в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К. 

Про це повідомляють ЗМІ. 

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Вибухи у Херсоні 5 серпня

Про вибухи у Херсоні повідомили місцеві пабліки у Telegram. 

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Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

Новина доповнюється. 

Нагадаємо, вранці 5 серпня Україною почала ширитися повітряна тривога. Стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. 

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