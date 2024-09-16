Взрыв в Херсоне вечером 16 сентября

В Херсоне раздались взрывы
16 сентября 2024 19:05
Разрушения в результате атаки. Иллюстративное фото: Херсонская ОВА
В Херсоне вечером в понедельник, 16 сентября, раздались взрывы. В то же время в городе и области не была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Воздушные силы сообщали об угрозе ракетных обстрелов с востока.
"Внимание! Ракетная опасность с востока!" — говорится в сообщении.
Отметим, что по состоянию на 19:10 воздушная тревога объявлена только в Луганской области и Крыму.
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