Взрыв в Херсоне вечером 16 сентября

Разрушения в результате атаки. Иллюстративное фото: Херсонская ОВА

В Херсоне вечером в понедельник, 16 сентября, раздались взрывы. В то же время в городе и области не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Скриншот поста Новини.LIVE

Атака на Херсон 16 сентября

Воздушные силы сообщали об угрозе ракетных обстрелов с востока.

"Внимание! Ракетная опасность с востока!" — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 19:10 воздушная тревога объявлена только в Луганской области и Крыму.