Вибух у Херсоні увечері 16 вересня

Руйнування внаслідок атаки. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА

У Херсоні увечері в понеділок, 16 вересня, пролунали вибухи. Водночас у місті та області не було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Скриншот допису Новини.LIVE

Атака на Херсон 16 вересня

Повітряні сили повідомляли про загрозу ракетних обстрілів зі сходу.

"Увага! Ракетна небезпека зі сходу!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 19:10 повітряна тривога оголошена лише у Луганській області та Криму.