Вибух у Херсоні увечері 16 вересня

У Херсоні пролунали вибухи
16 вересня 2024 19:05
Руйнування внаслідок атаки. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА
У Херсоні увечері в понеділок, 16 вересня, пролунали вибухи. Водночас у місті та області не було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Повітряні сили повідомляли про загрозу ракетних обстрілів зі сходу.
"Увага! Ракетна небезпека зі сходу!" — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що станом на 19:10 повітряна тривога оголошена лише у Луганській області та Криму.
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