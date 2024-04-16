Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Херсоне раздались взрывы — что известно arrow

В Херсоне раздались взрывы — что известно

16 апреля 2024 05:54
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Взрывы в Херсоне сейчас утром 16 апреля — что известно
Дым после взрывов. Фото иллюстративный: скриншот korrespondent.net
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы раздались в Херсоне сейчас, утром во вторник, 16 апреля. Воздушной тревоги в городе при этом нет.

Об этом сообщили местные СМИ.

Читайте также:

Что известно о взрывах в Херсоне утром 16 апреля

Информация о взрыве в Херсоне появилась в 05:48 16 апреля. В Telegram-канале "єТривога" отметили, что СМИ сообщают о взрывах, и призвали граждан быть осторожными.

В Херсоне прогремели взрывы — что известно - фото 1
Скриншот сообщения Telegram-канала "єТривога"

Воздушная тревога после этого не была объявлена. Официального комментария о взрывах от ОВА и городских властей пока не было.

Напомним, ночью 16 апреля в Херсоне также раздался взрыв.

Также мы сообщали о том, что в ночь с 15 на 16 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА. В частности, в Херсонской области воздушная тревога длилась более двух часов.

война
Херсон
взрыв
обстрелы
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю