Взрывы в Херсоне сейчас утром 16 апреля — что известно

В Херсоне раздались взрывы — что известно
Взрывы раздались в Херсоне сейчас, утром во вторник, 16 апреля. Воздушной тревоги в городе при этом нет.
Об этом сообщили местные СМИ.
Что известно о взрывах в Херсоне утром 16 апреля
Информация о взрыве в Херсоне появилась в 05:48 16 апреля. В Telegram-канале "єТривога" отметили, что СМИ сообщают о взрывах, и призвали граждан быть осторожными.
Воздушная тревога после этого не была объявлена. Официального комментария о взрывах от ОВА и городских властей пока не было.
Напомним, ночью 16 апреля в Херсоне также раздался взрыв.
Также мы сообщали о том, что в ночь с 15 на 16 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА. В частности, в Херсонской области воздушная тревога длилась более двух часов.
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