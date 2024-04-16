Взрывы в Херсоне сейчас утром 16 апреля — что известно

Дым после взрывов. Фото иллюстративный: скриншот korrespondent.net

Взрывы раздались в Херсоне сейчас, утром во вторник, 16 апреля. Воздушной тревоги в городе при этом нет.

Об этом сообщили местные СМИ.

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Информация о взрыве в Херсоне появилась в 05:48 16 апреля. В Telegram-канале "єТривога" отметили, что СМИ сообщают о взрывах, и призвали граждан быть осторожными.

Скриншот сообщения Telegram-канала "єТривога"

Воздушная тревога после этого не была объявлена. Официального комментария о взрывах от ОВА и городских властей пока не было.

Напомним, ночью 16 апреля в Херсоне также раздался взрыв.

Также мы сообщали о том, что в ночь с 15 на 16 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА. В частности, в Херсонской области воздушная тревога длилась более двух часов.