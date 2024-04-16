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У Херсоні пролунали вибухи — що відомо

16 квітня 2024 05:54
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Вибухи в Херсоні зараз уранці 16 квітня — що відомо
Дим після вибухів. Фото ілюстративне: скриншот korrespondent.net
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вибухи пролунали в Херсоні зараз, уранці у вівторок, 16 квітня. Повітряної тривоги в місті при цьому немає.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Інформація про вибух у Херсоні з'явилася о 05:48 16 квітня. У Telegram-каналі "єТривога" зазначили, що ЗМІ повідомляють про вибухи, і закликали громадян бути обережними.

У Херсоні пролунали вибухи — що відомо - фото 1
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "єТривога"

Повітряну тривогу після цього не оголошували. Офіційного коментаря щодо вибухів від ОВА та міської влади поки що не було.

Нагадаємо, уночі 16 квітня в Херсоні також пролунав вибух.

Також ми повідомляли про те, що у ніч із 15 на 16 квітня російські окупанти вкотре атакували Україну ударними БпЛА. Зокрема в Херсонській області повітряна тривога тривала більше двох годин.

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