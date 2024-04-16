Вибухи в Херсоні зараз уранці 16 квітня — що відомо

У Херсоні пролунали вибухи — що відомо
Вибухи пролунали в Херсоні зараз, уранці у вівторок, 16 квітня. Повітряної тривоги в місті при цьому немає.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
Що відомо про вибухи в Херсоні вранці 16 квітня
Інформація про вибух у Херсоні з'явилася о 05:48 16 квітня. У Telegram-каналі "єТривога" зазначили, що ЗМІ повідомляють про вибухи, і закликали громадян бути обережними.
Повітряну тривогу після цього не оголошували. Офіційного коментаря щодо вибухів від ОВА та міської влади поки що не було.
Нагадаємо, уночі 16 квітня в Херсоні також пролунав вибух.
Також ми повідомляли про те, що у ніч із 15 на 16 квітня російські окупанти вкотре атакували Україну ударними БпЛА. Зокрема в Херсонській області повітряна тривога тривала більше двох годин.
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