Взрыв в Херсоне сейчас ночью 16 апреля — что известно

Взрыв в небе. Фото иллюстративный: Depositphotos

Взрыв в Херсоне прогремел ночью во вторник 16 апреля. Воздушной тревоги в это время не было.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

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Информация о взрыве в Херсоне появилась после полуночи. В 00:03 в Telegram-канале "єТривога" отметили, что СМИ сообщают о взрывах, и призвали граждан быть осторожными.

Скриншот сообщения Telegram-канала "єТривога"

Воздушную тревогу после этого не объявляли. Официального комментария о взрывах от ОВА и городских властей пока не было.

Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА . В частности, в Херсонской области воздушная тревога длилась более двух часов.

Также мы сообщали о том, что днем 15 апреля во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв в Кропивницком.