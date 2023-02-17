ДБР объявила подозрение коллаборанту, который помогал россиянам восстановить железнодорожное сообщение Херсона с Крымом

Предатель помогал оккупантам возобновить работу железной дороги

ГБР поймала херсонского предателя, работавшего на российских оккупантов на железной дороге. Коллаборант помогал восстановить сообщение между Херсоном и Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Коллаборант на железной дороге

ГБР установила персону херсонского коллаборанта, добровольно согласившегося на сотрудничество с российскими оккупантами.

Мужчина в обмен на лояльность к захватчикам получил должность "заместителя начальника строительно-монтажного эксплуатационного управления" в незаконно созданном оккупационной администрацией "государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

Чем занимался предатель

Следователи ГБР установили, что коллаборант обеспечивал стабильную работу учреждений критической инфраструктуры в городе.

Кроме того, он способствовал возобновлению железнодорожного сообщения Херсона с оккупированным еще в 2014 году Крымом.

Подозрение и судебные перспективы

Коллаборанта задержали и после обысков объявили подозрение в совершении умышленных действий, направленных на помощь государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Согласно этой статье, предатель может отправиться за решетку на 12 лет. Также у него могут конфиксировать все имущество.

Напомним, что несколько дней назад в Херсоне СБУ поймала коллаборанта, помогавшего оккупантам ремонтировать тепловозы до эшелонов.

Фото: ГБР