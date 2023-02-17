Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В Херсоне поймали коллаборанта, который помогал россиянам наладить железнодорожное сообщение с Крымом arrow

В Херсоне поймали коллаборанта, который помогал россиянам наладить железнодорожное сообщение с Крымом

17 февраля 2023 12:53
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
ДБР объявила подозрение коллаборанту, который помогал россиянам восстановить железнодорожное сообщение Херсона с Крымом
Предатель помогал оккупантам возобновить работу железной дороги
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

ГБР поймала херсонского предателя, работавшего на российских оккупантов на железной дороге. Коллаборант помогал восстановить сообщение между Херсоном и Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Читайте также:

Коллаборант на железной дороге

ГБР установила персону херсонского коллаборанта, добровольно согласившегося на сотрудничество с российскими оккупантами.

Мужчина в обмен на лояльность к захватчикам получил должность "заместителя начальника строительно-монтажного эксплуатационного управления" в незаконно созданном оккупационной администрацией "государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

Чем занимался предатель

Следователи ГБР установили, что коллаборант обеспечивал стабильную работу учреждений критической инфраструктуры в городе.

Кроме того, он способствовал возобновлению железнодорожного сообщения Херсона с оккупированным еще в 2014 году Крымом.

Подозрение и судебные перспективы

Коллаборанта задержали и после обысков объявили подозрение в совершении умышленных действий, направленных на помощь государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Согласно этой статье, предатель может отправиться за решетку на 12 лет. Также у него могут конфиксировать все имущество.

Напомним, что несколько дней назад в Херсоне СБУ поймала коллаборанта, помогавшего оккупантам ремонтировать тепловозы до эшелонов.

Фото: ГБР

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

14:40 Принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в сериале "Южный парк"

14:37 Андрей Павелко отстранен от должности президента УАФ по решению суда

14:35 Шмыгаль озвучил, на сколько проиндексируют пенсии украинцам в 2023-м

Новина з відео

14:35 Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте

14:34 ​​Лукашенко прилетел в Москву: о чем будут говорить два диктатора

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:33 Пять лет заключения: столичный суд заочно осудил пропагандиста Антона Кузнецова-Красовского

14:20 Реабилитация защитников Украины: в Одессе ремонтируют военный госпиталь

14:17 В Мариуполе оккупанты начали открытую мобилизацию

14:15 Дождь и морозы: какая погода ожидает украинцев завтра

Эксклюзив

14:09 Эксперт сказал, возможен ли большой авиаудар врага по Украине

Новина з відео

14:40 Принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в сериале "Южный парк"

Новина з відео

14:35 Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте

Новина з відео

13:21 Оля Полякова презентовала манифест сильной женщины "Танцюю, як в останній раз"

Новина з відео

13:15 Армия рф может нанести ракетный удар даже прямо сейчас, — Гуменюк

Новина з відео

12:55 Зерновое соглашение: за неделю экспортировали почти миллион тонн продовольствия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:21 Коля Серга выпустил клип "Молитва" в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора

Новина з відео

10:59 Владимир Зеленский в прямом эфире выступил на церемонии открытия "Берлинале-2023"

Новина з відео

10:34 "Хроники событий с 24 февраля": MamaRika и KOLA представили трогательную песню и клип на нее

Новина з відео

21:15 Новый фильм о Человеке-муравье, проклятие Абизу и "Империя в огне": кинопремьеры недели

Новина з відео

19:30 Одесские полицейские спасли под обстрелами жителя Херсона

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

08:00 Присутствие вагнеровцев в Африке растет

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

20:07 Чего ждать на Мюнхенской конференции по безопасности

Эксклюзив

18:25 Звезда "Игры престолов" Джек Глисон встретился с поклонниками в Киеве: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

15:00 Как изменился рынок недвижимости во Львове во время войны: кто сегодня покупатель

Эксклюзив

11:55 Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки

Эксклюзив

09:00 Придут ли в Украину инвестиции во время войны

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Актуальное по теме

None 17 Февраль 14:05

В России семье погибшего в Украине оккупанта торжественно вручили в качестве компенсации пакет пельменей

None 17 Февраль 14:17

На Харьковщине из-за вражеских обстрелов погиб один человек и восемь ранены

None 17 Февраль 13:07

СБУ объявила подозрение российским судьям, "узаконившим" аннексию украинских регионов

None 17 Февраль 13:00

​​​Кремль понимает, что рано или поздно потеряет Крым, — украинская разведка

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB