ДБР объявила подозрение коллаборанту, который помогал россиянам восстановить железнодорожное сообщение Херсона с Крымом

В Херсоне поймали коллаборанта, который помогал россиянам наладить железнодорожное сообщение с Крымом
ГБР поймала херсонского предателя, работавшего на российских оккупантов на железной дороге. Коллаборант помогал восстановить сообщение между Херсоном и Крымом.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
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Коллаборант на железной дороге
ГБР установила персону херсонского коллаборанта, добровольно согласившегося на сотрудничество с российскими оккупантами.
Мужчина в обмен на лояльность к захватчикам получил должность "заместителя начальника строительно-монтажного эксплуатационного управления" в незаконно созданном оккупационной администрацией "государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".
Чем занимался предатель
Следователи ГБР установили, что коллаборант обеспечивал стабильную работу учреждений критической инфраструктуры в городе.
Кроме того, он способствовал возобновлению железнодорожного сообщения Херсона с оккупированным еще в 2014 году Крымом.
Подозрение и судебные перспективы
Коллаборанта задержали и после обысков объявили подозрение в совершении умышленных действий, направленных на помощь государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).
Согласно этой статье, предатель может отправиться за решетку на 12 лет. Также у него могут конфиксировать все имущество.
Напомним, что несколько дней назад в Херсоне СБУ поймала коллаборанта, помогавшего оккупантам ремонтировать тепловозы до эшелонов.
Фото: ГБР