ДБР оголосила підозру колаборанту, який допомагав росіянам відновити залізничне сполучення Херсона з Кримом

У Херсоні спіймали колаборанта, який допомагав росіянам налагодити залізничне сполучення з Кримом
ДБР спіймала херсонського зрадника, який працював на російських окупантів на залізниці. Колаборант допомагав відновити сполучення між Херсоном і Кримом.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
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Колаборант на залізниці
ДБР встановила персону херсонського колаборанта, який добровільно погодився на співпрацю із російськими окупантами.
Чоловік в обмін на лояльність до загарбників отримав посаду "заместителя начальника строительно-монтажного эксплуатационного управления" у незаконно створеному окупаційною адміністрацією "государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".
Чим займався зрадник
Слідчі ДБР встановили, що колаборант забезпечував стабільну роботу установ критичної інфраструктури в місті.
Крім того, він сприяв відновленню залізничного сполучення Херсона з окупованим ще 2014 року Кримом.
Підозра і судові перспективи
Колаборанта затримали і після обшуків оголосили підозру у вчиненні умисних дій спрямованих на допомогу державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Згідно із цією статтею, зрадник може відправитися за ґрати на 12 років. Також у нього можуть конфіксувати усе наявне майно.
Нагадаємо, що кілька днів тому у Херсоні СБУ спіймала колаборанта, який допомагав окупантам ремонтувати тепловози до ешелонів.
Фото: ДБР