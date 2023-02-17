ДБР оголосила підозру колаборанту, який допомагав росіянам відновити залізничне сполучення Херсона з Кримом

Зрадник допомагав окупантам відновити роботу залізниці

ДБР спіймала херсонського зрадника, який працював на російських окупантів на залізниці. Колаборант допомагав відновити сполучення між Херсоном і Кримом.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Колаборант на залізниці

ДБР встановила персону херсонського колаборанта, який добровільно погодився на співпрацю із російськими окупантами.

Чоловік в обмін на лояльність до загарбників отримав посаду "заместителя начальника строительно-монтажного эксплуатационного управления" у незаконно створеному окупаційною адміністрацією "государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

Чим займався зрадник

Слідчі ДБР встановили, що колаборант забезпечував стабільну роботу установ критичної інфраструктури в місті.

Крім того, він сприяв відновленню залізничного сполучення Херсона з окупованим ще 2014 року Кримом.

Підозра і судові перспективи

Колаборанта затримали і після обшуків оголосили підозру у вчиненні умисних дій спрямованих на допомогу державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Згідно із цією статтею, зрадник може відправитися за ґрати на 12 років. Також у нього можуть конфіксувати усе наявне майно.

Нагадаємо, що кілька днів тому у Херсоні СБУ спіймала колаборанта, який допомагав окупантам ремонтувати тепловози до ешелонів.

Фото: ДБР