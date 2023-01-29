В Херсоне раздались взрывы — есть информация о попадании в жилой квартал

Что известно о взрывах в Херсоне

Херсон очутился под шквалом российских атак 29 января. Известно, что под обстрелы попали жилые кварталы.

Об этом сообщает Херсонская ОВА .

Что известно об обстрелах Херсона 29 января

В результате обстрела ранены и погибли. Число пострадавших в ОВА пока не уточнили.

"Херсон – под массированным ударом российской артиллерии. Враг бежит по жилым кварталам города. В настоящее время известно о многих пострадавших: раненых и погибших", — говорится в сообщении.

В соцсетях появились фото разрушений. Отмечают, что один из снарядов попал в областную клиническую больницу.

Жителям советуют покинуть улицы, пройти к ближайшему укрытию или остаться дома, прячась между двумя стенами.

Напомним, российские войска недавно обстреляли Херсонскую область 19 раз. В результате вражеских атак два человека погибли, также ранены.

Также 27 января сообщалось, что армия России в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона и Херсонского района. Обломками взрыва российского снаряда в Суворовском районе был поврежден автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина.