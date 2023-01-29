В Херсоне раздались взрывы — есть информация о попадании в жилой квартал

В Херсоне взрывы: оккупанты попали в жилые кварталы
Херсон очутился под шквалом российских атак 29 января. Известно, что под обстрелы попали жилые кварталы.
Об этом сообщает Херсонская ОВА .
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Что известно об обстрелах Херсона 29 января
В результате обстрела ранены и погибли. Число пострадавших в ОВА пока не уточнили.
"Херсон – под массированным ударом российской артиллерии. Враг бежит по жилым кварталам города. В настоящее время известно о многих пострадавших: раненых и погибших", — говорится в сообщении.
В соцсетях появились фото разрушений. Отмечают, что один из снарядов попал в областную клиническую больницу.
Жителям советуют покинуть улицы, пройти к ближайшему укрытию или остаться дома, прячась между двумя стенами.
Напомним, российские войска недавно обстреляли Херсонскую область 19 раз. В результате вражеских атак два человека погибли, также ранены.
Также 27 января сообщалось, что армия России в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона и Херсонского района. Обломками взрыва российского снаряда в Суворовском районе был поврежден автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина.