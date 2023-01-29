У Херсоні пролунали вибухи — є інформація про влучення в житловий квартал

Що відомо про вибухи в Херсоні

Херсон опинився під шквалом російських атак 29 січня. Відомо, що під обстріли потрапили житлові квартали.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Що відомо про обстріли Херсона 29 січня

Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі. Кількість постраждалих в ОВА наразі не уточнили.

"Херсон – під масованим ударом російської артилерії. Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих", — йдеться у повідомленні.

У соцмережах з'явилися фото руйнувань. Зазначають, що один із снарядів влучив в обласну клінічну лікарню.

Мешканцям радять покинути вулиці, пройти до найближчого укриття або залишитися вдома, ховаючись між двома стінами.

Міська рада згодом уточнила, що 29 січня перший обстріл Херсона російськими військами відбувся біля опівночі.

"Унаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста. Другий етап залпів ворога по місту розпочався біля першої години дня", — йдеться у повідомленні.

Станом на 14:00 відомо про сім обстрілів. Окупанти влучили у складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Є інформація щодо 1 загиблої та 2 поранених, але вона наразі уточнюється.

Нагадаємо, російські війська нещодавно обстріляли Херсонську область 19 разів. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, також є поранені.

Також 27 січня повідомлялося, що армія рф вкотре обстріляла житлові квартали Херсона та Херсонського району. Уламками вибуху російського снаряда в Суворовському районі було пошкоджено автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка.