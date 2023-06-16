Россияне массово обстреляли Херсон: есть более 20 пострадавших

Последствия обстрелов в Херсоне. Фото: Андрей Ермак\Telegram

В пятницу, 16 июня, россияне массово обстреляли Херсон. В результате атаки пострадали 23 человека, среди них — трое детей.

Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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"Удары наносились по Таврийскому микрорайону, Корабельному району и центральной части города", — пишет Ермак.

Во время обстрела оккупанты повредили медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, а также линии электропередач.

Людей, пострадавших в результате атаки, госпитализировали. Трое находятся в тяжелом состоянии, остальные получили средние или легкие травмы.

Последствия обстрелов. Фото: Андрей Ермак\Telegram

Последствия обстрелов. Фото: Андрей Ермак\Telegram

Последствия обстрелов. Фото: Андрей Ермак\Telegram 1/3 _ 3

Напомним, что до этого россияне обстреливали жилые кварталы в Херсоне. В результате обстрела известно по меньшей мере о шести пострадавших.