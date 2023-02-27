В Херсоне задержали коллаборантов, которые во время оккупации руководили одной из пыточной

СБУ поймала четырех предателей во время стабилизационных мероприятий в Херсоне

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований обнаружили и задержали дежурных коллаборантов в Херсоне. Предатели во время оккупации руководили одной из пыточной.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Коллаборанты-каратели

Во время стабилизационных мероприятий в Херсоне украинские правоохранители обнаружили очередных коллаборантов, работавших на окупантов в период, когда город находился под контролем российской армии.

Три из четырех предателей работали в пыточных, созданных российскими оккупантами на базе захваченных объектов пенитенциарной системы.

Работа в пыточной

Один из коллаборантов входил в руководство "управления службы исполнения наказаний в Херсонской области", в частности, руководил одной из пыточных.

СБУ выяснила, что именно этот предатель организовал незаконное содержание похищенных украинцев в камерах пыточных.

Другие задержанные коллаборанты работали в охране этих пыточных.

Напомним, несколько дней назад СБУ обнаружила на деоккупированной части Херсонской области мужчину, сотрудничавшего с российскими захватчиками. Во время обысков у него обнаружили целый арсенал оружия, в частности мины и гранаты.

Фото: СБУ