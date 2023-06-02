В Херсонской области дети подорвались на взрывчатке
Сегодня, 2 июня, в населенном пункте Загоряновка Херсонской области дети подорвались на неизвестном предмете. В результате инцидента они получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Дети подорвались на неизвестном предмете
"У 13-летнего ребенка осколочные поражения конечностей. Меньший, 10-летний, получил ранение живота. Трагедия произошла на детской площадке, где играли мальчики", — рассказал Прокудин.
Он сообщил, что детей доставили в больницу. Пока их состояние довольно тяжелое. Врачи оказывают мальчикам всю необходимую помощь. Старшего ребенка оперируют.
Прокудин призвал родителей быть внимательными и следить за детьми.
Напомним, сегодня около 12:00 вблизи сел Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль. В машине ехала семья с тремя детьми.
Также мы писали, во вторник, 23 мая, недалеко от села Хреновка на Черниговщине два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один человек погиб.
Добавим, в воскресенье, 21 мая, в Харьковской области мужчина подорвался на мине. В результате взрыва 61-летний мужчина остался без правой ступни.