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В Херсонской области дети подорвались на взрывчатке

2 июня 2023 23:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсонской области дети подорвались на взрывчатке
Предупреждающий знак. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 2 июня, в населенном пункте Загоряновка Херсонской области дети подорвались на неизвестном предмете. В результате инцидента они получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Дети подорвались на неизвестном предмете

"У 13-летнего ребенка осколочные поражения конечностей. Меньший, 10-летний, получил ранение живота. Трагедия произошла на детской площадке, где играли мальчики", — рассказал Прокудин.

Он сообщил, что детей доставили в больницу. Пока их состояние довольно тяжелое. Врачи оказывают мальчикам всю необходимую помощь. Старшего ребенка оперируют.

Прокудин призвал родителей быть внимательными и следить за детьми.

Напомним, сегодня около 12:00 вблизи сел Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль. В машине ехала семья с тремя детьми.

Также мы писали, во вторник, 23 мая, недалеко от села Хреновка на Черниговщине два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один человек погиб.

Добавим, в воскресенье, 21 мая, в Харьковской области мужчина подорвался на мине. В результате взрыва 61-летний мужчина остался без правой ступни.

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