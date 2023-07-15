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В Херсонской области партизаны уничтожили несколько боевых машин РФ

15 июля 2023 22:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Херсонской области партизаны уничтожили несколько боевых машин РФ
Боевая машина России. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Группа повстанцев "АТЕШ" объявила о ликвидации шести военнослужащих России и нанесении ущерба двум боевым автомобилям противника в Херсонской области. Успешная операция была проведена в поселке Большие Копани.

Об этом партизанское движение сообщило в соцсетях.

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В сообщении говорится, что участник движения осуществил взрыв на парковке грузовых авто РФ. 

"14.07.23 в 12:00 агент движения "АТЕШ" устроил подрыв на стоянке грузовых авто оккупантов в селе Великие Копани, Херсонской области. Стоянка находилась напротив неработающей АЗС "Укрнафта" на улице Ленина 34", — говорится в сообщении.

Партизаны также рассказали, что в результате взрыва 6 военных российских войск были ликвидированы, а 2 грузовых автомобиля, на которых они передвигались, были повреждены.

АТЕШ
Партизанское движение "АТЕШ". Фото: АТЕШ
Партизаны
Партизанское движение "АТЕШ". Фото: АТЕШ

Напомним, что российские оккупанты в последние дни увеличили количество и частоту поставок боеприпасов из Крыма в прифронтовые регионы. Боеприпасы россияне перевозят в гражданских грузовиках.

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