В Херсонской области партизаны уничтожили несколько боевых машин РФ
Группа повстанцев "АТЕШ" объявила о ликвидации шести военнослужащих России и нанесении ущерба двум боевым автомобилям противника в Херсонской области. Успешная операция была проведена в поселке Большие Копани.
Об этом партизанское движение сообщило в соцсетях.
Что известно про действия партизан в Херсонской области
В сообщении говорится, что участник движения осуществил взрыв на парковке грузовых авто РФ.
"14.07.23 в 12:00 агент движения "АТЕШ" устроил подрыв на стоянке грузовых авто оккупантов в селе Великие Копани, Херсонской области. Стоянка находилась напротив неработающей АЗС "Укрнафта" на улице Ленина 34", — говорится в сообщении.
Партизаны также рассказали, что в результате взрыва 6 военных российских войск были ликвидированы, а 2 грузовых автомобиля, на которых они передвигались, были повреждены.
Напомним, что российские оккупанты в последние дни увеличили количество и частоту поставок боеприпасов из Крыма в прифронтовые регионы. Боеприпасы россияне перевозят в гражданских грузовиках.