Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Оружие в гражданских грузовиках": партизаны разоблачили хитрость крымских оккупантов arrow

"Оружие в гражданских грузовиках": партизаны разоблачили хитрость крымских оккупантов

13 июля 2023 13:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Оружие в гражданских грузовиках": партизаны разоблачили хитрость крымских оккупантов
Российские грузовики, по которым оккупанты маскировали поставки боеприпасов. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты в последние дни увеличили количество и частоту поставок боеприпасов из Крыма в прифронтовые регионы. Боеприпасы россияне перевозят в гражданских грузовиках.

Об этом сообщили на своем Telegram-канале представители партизанской группы АТЕШ.

Читайте также:

Российская маскировка

Россияне скрывают перевозку боеприпасов из оккупированного Крыма на север в направлении фронта.

Украинские партизаны выяснили, что оккупанты везут боеприпасы в гражданских грузовых автомобилях.

Именно с этим связывается увеличение количества гражданских грузовиков, замеченных на севере Крыма по дороге на Херсонщину и Запорожскую область.

Оккупанты активизировались

По информации украинских партизан из группы АТЕШ, в последние дни российские войска серьезно активизировали движение из Крыма на север.

Причем в направлении фронта перебрасывают не только боеприпасы, но и военную технику с личным составом.

Партизаны из АТЕШ о российской хитрости с боеприпасами
Партизаны из АТЕШ о российской хитрости с боеприпасами

Напомним, что отстраненный от командования 58-й российской армией генерал-майор Иван Попов заявил, что оккупационным войскам не хватает артиллерийской техники.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз