"Оружие в гражданских грузовиках": партизаны разоблачили хитрость крымских оккупантов

Российские грузовики, по которым оккупанты маскировали поставки боеприпасов. Фото: росСМИ

Российские оккупанты в последние дни увеличили количество и частоту поставок боеприпасов из Крыма в прифронтовые регионы. Боеприпасы россияне перевозят в гражданских грузовиках.

Об этом сообщили на своем Telegram-канале представители партизанской группы АТЕШ.

Читайте также:

Российская маскировка

Россияне скрывают перевозку боеприпасов из оккупированного Крыма на север в направлении фронта.

Украинские партизаны выяснили, что оккупанты везут боеприпасы в гражданских грузовых автомобилях.

Именно с этим связывается увеличение количества гражданских грузовиков, замеченных на севере Крыма по дороге на Херсонщину и Запорожскую область.

Оккупанты активизировались

По информации украинских партизан из группы АТЕШ, в последние дни российские войска серьезно активизировали движение из Крыма на север.

Причем в направлении фронта перебрасывают не только боеприпасы, но и военную технику с личным составом.

Партизаны из АТЕШ о российской хитрости с боеприпасами

Напомним, что отстраненный от командования 58-й российской армией генерал-майор Иван Попов заявил, что оккупационным войскам не хватает артиллерийской техники.