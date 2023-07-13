"Оружие в гражданских грузовиках": партизаны разоблачили хитрость крымских оккупантов
Российские оккупанты в последние дни увеличили количество и частоту поставок боеприпасов из Крыма в прифронтовые регионы. Боеприпасы россияне перевозят в гражданских грузовиках.
Об этом сообщили на своем Telegram-канале представители партизанской группы АТЕШ.
Российская маскировка
Россияне скрывают перевозку боеприпасов из оккупированного Крыма на север в направлении фронта.
Украинские партизаны выяснили, что оккупанты везут боеприпасы в гражданских грузовых автомобилях.
Именно с этим связывается увеличение количества гражданских грузовиков, замеченных на севере Крыма по дороге на Херсонщину и Запорожскую область.
Оккупанты активизировались
По информации украинских партизан из группы АТЕШ, в последние дни российские войска серьезно активизировали движение из Крыма на север.
Причем в направлении фронта перебрасывают не только боеприпасы, но и военную технику с личным составом.
Напомним, что отстраненный от командования 58-й российской армией генерал-майор Иван Попов заявил, что оккупационным войскам не хватает артиллерийской техники.