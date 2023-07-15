У Херсонській області партизани знищили кілька бойових машин РФ
Група повстанців "АТЕШ" оголосила про ліквідацію шести військовослужбовців Росії та завдання збитків двом бойовим автомобілям противника в Херсонській області. Успішну операцію було проведено у селищі Великі Копані.
Про це партизанський рух повідомив у соцмережах.
Що відомо про дії партизанів у Херсонській області
У повідомленні йдеться, що учасник руху здійснив вибух на паркуванні вантажних автомобілів РФ.
"14.07.23 о 12:00 агент руху "АТЕШ" влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані, Херсонської області. Стоянка знаходилася навпроти непрацюючої АЗС "Укрнафта" на вулиці Леніна 34", — йдеться у повідомленні.
Партизани також розповіли, що внаслідок вибуху 6 військових російських військ було ліквідовано, а 2 вантажні автомобілі, на яких вони пересувалися, були пошкоджені.
Нагадаємо, що російські окупанти в останні дні збільшили кількість та частоту постачання боєприпасів з Криму до прифронтових регіонів. Боєприпаси росіяни перевозять у цивільних вантажівках.