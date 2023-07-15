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У Херсонській області партизани знищили кілька бойових машин РФ

15 липня 2023 22:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Херсонській області партизани знищили кілька бойових машин РФ
Бойова машина Росії. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Група повстанців "АТЕШ" оголосила про ліквідацію шести військовослужбовців Росії та завдання збитків двом бойовим автомобілям противника в Херсонській області. Успішну операцію було проведено у селищі Великі Копані.

Про це партизанський рух повідомив у соцмережах.

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У повідомленні йдеться, що учасник руху здійснив вибух на паркуванні вантажних автомобілів РФ.

"14.07.23 о 12:00 агент руху "АТЕШ" влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані, Херсонської області. Стоянка знаходилася навпроти непрацюючої АЗС "Укрнафта" на вулиці Леніна 34", — йдеться у повідомленні.

Партизани також розповіли, що внаслідок вибуху 6 військових російських військ було ліквідовано, а 2 вантажні автомобілі, на яких вони пересувалися, були пошкоджені.

АТЕШ
Партизанський рух "АТЕШ". Фото: АТЕШ
Партизани
Партизанський рух "АТЕШ". Фото: АТЕШ

Нагадаємо, що російські окупанти в останні дні збільшили кількість та частоту постачання боєприпасів з Криму до прифронтових регіонів. Боєприпаси росіяни перевозять у цивільних вантажівках.

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