У Херсонській області партизани знищили кілька бойових машин РФ

Бойова машина Росії. Фото: росЗМІ

Група повстанців "АТЕШ" оголосила про ліквідацію шести військовослужбовців Росії та завдання збитків двом бойовим автомобілям противника в Херсонській області. Успішну операцію було проведено у селищі Великі Копані.

Про це партизанський рух повідомив у соцмережах.

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У повідомленні йдеться, що учасник руху здійснив вибух на паркуванні вантажних автомобілів РФ.

"14.07.23 о 12:00 агент руху "АТЕШ" влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані, Херсонської області. Стоянка знаходилася навпроти непрацюючої АЗС "Укрнафта" на вулиці Леніна 34", — йдеться у повідомленні.

Партизани також розповіли, що внаслідок вибуху 6 військових російських військ було ліквідовано, а 2 вантажні автомобілі, на яких вони пересувалися, були пошкоджені.

Партизанський рух "АТЕШ". Фото: АТЕШ

Партизанський рух "АТЕШ". Фото: АТЕШ

Нагадаємо, що російські окупанти в останні дні збільшили кількість та частоту постачання боєприпасів з Криму до прифронтових регіонів. Боєприпаси росіяни перевозять у цивільних вантажівках.