Обстрел Херсонской области 19 февраля - количество пострадавших увеличилось

В Херсонской области увеличилось количество пострадавших после вражеского обстрела
Количество пострадавших из-за российских обстрелов села Бургунка Бериславского района увеличилось. К настоящему времени известно о 8 пострадавших, из которых 3 — это дети.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации.
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Обстрел Херсонской области
В доме, во двор которого попал вражеский снаряд, пострадали семь человек. На месте трагедии погибли три человека — отец, мать и дядя. Ранения получили четыре человека — бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и 8-летний мальчик. Все раненые были доставлены в медицинское учреждение. Здесь им медики оказывают необходимую помощь.
Напомним, что сегодня, 19 февраля, оккупанты обстреляли село Бургунка Бериславского района Херсонской области. В результате российской атаки погибли три человека.
Один из вражеских снарядов попал во двор местных жителей. Во время обстрела в доме находилась семья — трое взрослых и двое детей.
"Из-за российского удара мать, отец и дядя погибли на месте. 13-летний мальчик получил ранения, его госпитализировали. Еще один ребенок чудом не пострадал", — сообщает Херсонская ОВА.
Оккупанты ранили еще одного ребенка, а именно — 8-летнего мальчика. Сейчас его состояние стабильное. Врачи оказывают ребенку необходимую помощь.