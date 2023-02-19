Обстріл Херсонської області 19 лютого – кількість постраждалих збільшилась

Обстріл Херсонської області

Кількість постраждалих через російські обстріли села Бургунка Бериславського району збільшилася. Наразі відомо про 8 постраждалих, з яких 3 — це діти.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Обстріл Херсонської області

У будинку, у двір якого потрапив ворожий снаряд, постраждали семеро людей. На місці трагедії загинули троє людей — батько, мати та дядько. Поранення отримали чотири особи — бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик. Усіх поранених було доставлено до медичного закладу. Тут їм медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 лютого, окупанти обстріляли село Бургунка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок російської атаки загинули троє людей.

Один із ворожих снарядів потрапив у двір місцевих жителів. Під час обстрілу в будинку перебувала родина — троє дорослих та двоє дітей.

"Через російський удар мати, батько і дядько загинули на місці. 13-річний хлопчик отримав поранення, його госпіталізували. Ще одна дитина дивом не постраждала", — повідомляє Херсонська ОВА.

Окупанти поранили ще одну дитину, а саме 8-річного хлопчика. Нині його стан стабільний. Лікарі надають дитині необхідну допомогу.