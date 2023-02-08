Росіяни обстріляли Херсонщину

Окупанти знову обстрілюють Херсонщину

8 лютого збройні сили російської федерації, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, почали масовано обстрілювати місто Херсон та приміські населені пункти.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Що відомо

Внаслідок обстрілів загинуло двоє цивільних, ще четверо отримали поранення різного ступеню важкості. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач, газопроводи, тепломережу.

Обстріли тривають.

Окрім того, за повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, росіяни вкотре обстріляли середмістя Херсона. Через удар ворожої артилерії загинув літній херсонець, якого обстріл застав на вулиці.

Ворог вчетверте завдав удару по дитячому центру реабілітації.

Через постійні російські обстріли установа, в якій не так давно навчали та виховували діток з особливими освітніми потребами, стоїть побита російськими снарядами.

Колективу вдалося вберегти центр від російського грабунку. Однак рашисти вирішили знищити те, що не змогли пограбувати.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують тероризували мирних жителів Херсонщини. Лише за останню добу станом на ранок 8 лютого ворог 29 разів атакував область.

Відомо, що окупанти обстрілювали цивільні об'єкти з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП. Під ворожим вогнем був і Херсон. За добу місто атакували шість разів, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Як повідомляють в ОВА, через російські атаки двоє цивільних осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Напередодні, 5 лютого, Херсонщина теж була під вогнем окупантів. За добу російські загарбники атакували область 37 разів, використовуючи для цього артилерію, РСЗВ, міномети і танки.

Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та освітній заклад. За інформацією ОВА, через російські обстріли чотири людини дістали поранення різного ступеню тяжкості.

В Херсоні зараз проживає 60 тисяч людей із 300 тисяч, які тут мешкали до 24 лютого 2022 року. Близько 100 тисяч людей виїхало під час окупації та після початку обстрілів.

