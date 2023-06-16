У Києві лунають вибухи: повідомляють про роботу ППО

Вибухи у столиці

На Київщині під час повітряної тривоги спрацювала ППО. Наразі працює і протиповітряна оборона на підступах до столиці.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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У Повітряних Силах наголосили, що є загроза застосування балістичного озброєння.

Оновлено 11:38. Мер міста Віталій Кличко повідомив про вибух у Подільському районі Києва. Також він зазначив, що на столицю ще летять ракети.

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Зазначимо, у п'ятницю, 16 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Українців попереджають про можливість ракетного обстрілу.