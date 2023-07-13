В Киеве мощные взрывы из-за БПЛА: есть падение обломков ракет
В Киеве раздаются взрывы ночью, 13 июля. Также в большинстве областей Украины сохраняется воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 01:30. В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО.
"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги" , - сообщили в Киевской ОВА.
Также о работе ПВО на подступах к столице сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Обновлено 01:34. В Киеве повторные взрывы Как сообщили в КМВА, работает ПВО.
Обновлено 01:48. В КМВА сообщают о вероятном падении обломков в Соломенском районе столицы
Обновлено 01:56. В КМВА сообщили о возможном падении обломков в Шевченковском и Дарницком районах.
Обновлено 01:57. "Из-за взрывов в столице, несколько вызовов экстренных служб — в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах. Все службы следуют на места. Детали — впоследствии" , — рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено 02:03. Актуальная карта воздушных тревог.
Обновлено 02:07. Кличко сообщил, что есть травмированные жильцы, а также повреждение жилого дома в Дарницком районе, в Шевченковском - пожар, соответствующие службы работают на местах.
Обновлено 02:13. В КМВА обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе. Также Кличко сообщает о двух пострадавших, которые госпитализированы.
Обновляется...