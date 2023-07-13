Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Киеве мощные взрывы из-за БПЛА: есть падение обломков ракет arrow

В Киеве мощные взрывы из-за БПЛА: есть падение обломков ракет

13 июля 2023 01:29
обновлено: 02:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киеве мощные взрывы из-за БПЛА: есть падение обломков ракет
Взрывы в Киеве. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киеве раздаются взрывы ночью, 13 июля. Также в большинстве областей Украины сохраняется воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 01:30. В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги" , - сообщили в Киевской ОВА.

Источник: t.me/kyivoda

Также о работе ПВО на подступах к столице сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 01:34. В Киеве повторные взрывы Как сообщили в КМВА, работает ПВО.

Обновлено 01:48. В КМВА сообщают о вероятном падении обломков в Соломенском районе столицы

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 01:56. В КМВА сообщили о возможном падении обломков в Шевченковском и Дарницком районах.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 01:57. "Из-за взрывов в столице, несколько вызовов экстренных служб — в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах. Все службы следуют на места. Детали — впоследствии" , — рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено 02:03. Актуальная карта воздушных тревог.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:07. Кличко сообщил, что есть травмированные жильцы, а также повреждение жилого дома в Дарницком районе, в Шевченковском - пожар, соответствующие службы работают на местах.

Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Обновлено 02:13. В КМВА обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе. Также Кличко сообщает о двух пострадавших, которые госпитализированы.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновляется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз