У Києві потужні вибухи: обстріл БпЛА

Вибухи в Києві. Ілюстративне фото: google.com

У Києві лунають вибухи вночі, 13 липня. Також в більшості областях України зберігається повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", — повідомили в Київській ОВА.

Джерело: t.me/kyivoda

Також про роботу ППО на підступах до столиці повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

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