У Києві потужні вибухи: обстріл БпЛА
У Києві лунають вибухи вночі, 13 липня. Також в більшості областях України зберігається повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 01:30. У Києві лунають вибухи, працює ППО.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", — повідомили в Київській ОВА.
Також про роботу ППО на підступах до столиці повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Оновлено 01:34. У Києві повторні вибухи. Як повідомили в КМВА, працює ППО.
Оновлено 01:48. У КМВА повідомляють про ймовірне падіння уламків у Солом'янському районі столиці