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У Києві потужні вибухи: обстріл БпЛА

13 липня 2023 01:29
оновлено: 01:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Києві потужні вибухи: обстріл БпЛА
Вибухи в Києві. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Києві лунають вибухи вночі, 13 липня. Також в більшості областях України зберігається повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:30. У Києві лунають вибухи, працює ППО.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", — повідомили в Київській ОВА.

Джерело: t.me/kyivoda

Також про роботу ППО на підступах до столиці повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Оновлено 01:34. У Києві повторні вибухи. Як повідомили в КМВА, працює ППО.

Оновлено 01:48. У КМВА повідомляють про ймовірне падіння уламків у Солом'янському районі столиці

Джерело: t.me/VA_Kyiv

 

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