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У Київській та низці інших областей повітряна тривога: загроза атаки "Калібрів"

13 липня 2023 00:07
оновлено: 00:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Київській та низці інших областей повітряна тривога: загроза атаки "Калібрів"
Термінова новина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 13 липня, в Україні, за звичкою окупантів, знову оголошено повітряну тривогу. Наразі "почервоніли" кілька областей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:15. У Києві оголошено повітряну тривогу. 

"Київська область — ракетна небезпека! Пов'язана із  загрозою застосування ворогом ударних БпЛА!" — попереджають Повітряні сили.

 

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