У Київській та низці інших областей повітряна тривога: загроза атаки "Калібрів"

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Вночі, 13 липня, в Україні, за звичкою окупантів, знову оголошено повітряну тривогу. Наразі "почервоніли" кілька областей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 00:11. У низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляють про загрозу атаки ракет.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:15. У Києві оголошено повітряну тривогу.

"Київська область — ракетна небезпека! Пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА!" — попереджають Повітряні сили.