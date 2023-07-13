У Київській та низці інших областей повітряна тривога: загроза атаки "Калібрів"
13 липня 2023 00:07
оновлено: 00:18
Термінова новина
Вночі, 13 липня, в Україні, за звичкою окупантів, знову оголошено повітряну тривогу. Наразі "почервоніли" кілька областей.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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"Київська область — ракетна небезпека! Пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА!" — попереджають Повітряні сили.