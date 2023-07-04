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В Киеве прощаются с писательницей Викторией Амелиной

4 июля 2023 12:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве прощаются с писательницей Викторией Амелиной
Виктория Амелина. Фото: Facebook / Victoria Amelina
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 4 июля, прощаются с писательницей Викторией Амелиной, которая ужинала в центре Краматорска, когда российские оккупанты ударили по нему ракетой. Врачи в течение нескольких дней боролись за ее жизнь, однако не смогли ее спасти.

Посмотреть трансляцию прощания можно на YouTube Новини.LIVE.

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Известно, что Амелина является автором книг:

  • "Синдром ноября, или Homo Compatiens",
  • "Кто-то, Или Водяное Сердце",
  • "Дом для Дома",
  • "Э-е-история экскаватора Эки".

Кроме того, она ездила на деоккупированные территории Украины, чтобы документировать военные преступления россиян.

Прощаются с писательницей в Михайловском соборе столицы. В настоящее время идет подготовка к чину прощания.

Напомним, 1 июля скончалась писательница Виктория Амелина. Она получила тяжелое ранение во время ракетной атаки на Краматорский ресторан, которая произошла во вторник, 27 июня.

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