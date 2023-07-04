В Киеве прощаются с писательницей Викторией Амелиной

Виктория Амелина. Фото: Facebook / Victoria Amelina

Сегодня, 4 июля, прощаются с писательницей Викторией Амелиной, которая ужинала в центре Краматорска, когда российские оккупанты ударили по нему ракетой. Врачи в течение нескольких дней боролись за ее жизнь, однако не смогли ее спасти.

Посмотреть трансляцию прощания можно на YouTube Новини.LIVE.

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Известно, что Амелина является автором книг:

"Синдром ноября, или Homo Compatiens",

"Кто-то, Или Водяное Сердце",

"Дом для Дома",

"Э-е-история экскаватора Эки".

Кроме того, она ездила на деоккупированные территории Украины, чтобы документировать военные преступления россиян.

Прощаются с писательницей в Михайловском соборе столицы. В настоящее время идет подготовка к чину прощания.

Напомним, 1 июля скончалась писательница Виктория Амелина. Она получила тяжелое ранение во время ракетной атаки на Краматорский ресторан, которая произошла во вторник, 27 июня.