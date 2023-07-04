В Киеве прощаются с писательницей Викторией Амелиной
Сегодня, 4 июля, прощаются с писательницей Викторией Амелиной, которая ужинала в центре Краматорска, когда российские оккупанты ударили по нему ракетой. Врачи в течение нескольких дней боролись за ее жизнь, однако не смогли ее спасти.
Посмотреть трансляцию прощания можно на YouTube Новини.LIVE.
Известно, что Амелина является автором книг:
- "Синдром ноября, или Homo Compatiens",
- "Кто-то, Или Водяное Сердце",
- "Дом для Дома",
- "Э-е-история экскаватора Эки".
Кроме того, она ездила на деоккупированные территории Украины, чтобы документировать военные преступления россиян.
Прощаются с писательницей в Михайловском соборе столицы. В настоящее время идет подготовка к чину прощания.
Напомним, 1 июля скончалась писательница Виктория Амелина. Она получила тяжелое ранение во время ракетной атаки на Краматорский ресторан, которая произошла во вторник, 27 июня.