Через атаку у Краматорську померла письменниця Вікторія Амеліна

Українська письменниця Вікторія Амеліна. Фото: соцмережі

Померла українська письменниця Вікторія Амеліна. Вона отримала тяжке поранення під час ракетної атаки на кафе Краматорська, яка сталася у вівторок, 27 червня.

Вона стала 13 загиблою унаслідок російського удару по Краматорську. Про це повідомляє Радіо NV у Telegram.

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Загибель Амеліної

Вікторія Амеліна померла у лікарні у Дніпрі. Медики кілька днів намагалися врятувати її після ракетного удару РФ по ресторану у Краматорську.

Повідомляється, що у момент удару Вікторія була в ресторані в центрі міста разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників.

Відомо, що Вікторія супроводжувала в поїздці на схід України делегацію з Колумбії, у складі якої були:

депутат Серхіо Харамільйо,

письменник Ектор Абад

журналістка Каталіна Гомес.

Всі вони також дістали поранення під час удару.

Вікторія Амеліна на сходах бібліотеки в селищі Нью-Йорк на Донеччині, весна 2023. Фото: Facebook

Доробок Вікторії Амеліної

Вікторія Амеліна дебютувала у літературі у 2014 році романом "Синдром листопаду, або Homo Compatiens". Її роботи потрапляли до коротких списків національних та міжнародних премій: "ЛітАкцент року – 2017", Премії міста літератури ЮНЕСКО, Європейської літературної премії та інших.

Вікторія є лавреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського (2021) та засновницею Нью-Йоркського літературного фестивалю, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.

Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами.

Вікторія Амеліна. Фото: Facebook

Нагадаємо, 27 червня о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапила піцерія у центрі міста. Були пошкоджені ще і кілька приватних будинків. Ще одна ракета влучила на територію селища Біленьке.