Через атаку у Краматорську померла письменниця Вікторія Амеліна
Померла українська письменниця Вікторія Амеліна. Вона отримала тяжке поранення під час ракетної атаки на кафе Краматорська, яка сталася у вівторок, 27 червня.
Вона стала 13 загиблою унаслідок російського удару по Краматорську. Про це повідомляє Радіо NV у Telegram.
Загибель Амеліної
Вікторія Амеліна померла у лікарні у Дніпрі. Медики кілька днів намагалися врятувати її після ракетного удару РФ по ресторану у Краматорську.
Повідомляється, що у момент удару Вікторія була в ресторані в центрі міста разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників.
Відомо, що Вікторія супроводжувала в поїздці на схід України делегацію з Колумбії, у складі якої були:
- депутат Серхіо Харамільйо,
- письменник Ектор Абад
- журналістка Каталіна Гомес.
Всі вони також дістали поранення під час удару.
Доробок Вікторії Амеліної
Вікторія Амеліна дебютувала у літературі у 2014 році романом "Синдром листопаду, або Homo Compatiens". Її роботи потрапляли до коротких списків національних та міжнародних премій: "ЛітАкцент року – 2017", Премії міста літератури ЮНЕСКО, Європейської літературної премії та інших.
Вікторія є лавреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського (2021) та засновницею Нью-Йоркського літературного фестивалю, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.
Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами.
Нагадаємо, 27 червня о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапила піцерія у центрі міста. Були пошкоджені ще і кілька приватних будинків. Ще одна ракета влучила на територію селища Біленьке.