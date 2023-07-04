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У Києві прощаються з письменницею Вікторією Амеліною

4 липня 2023 12:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві прощаються з письменницею Вікторією Амеліною
Вікторія Амеліна. Фото: Facebook / Victoria Amelina
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 4 липня, прощаються з письменницею Вікторією Амеліною, яка вечеряла в ресторані у центрі Краматорська, коли російські окупанти вдарили по ньому ракетою. Лікарі протягом декількох днів боролися за її життя, проте не змогли її врятувати.

 

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Подивитися трансляцію прощання можна на YouTube Новини.LIVE.

Відомо, що Амеліна є авторкою книг:

  • "Синдром листопаду, або Homo Compatiens",
  • "Хтось, Або Водяне Серце",
  • "Дім для Дому",
  • "Е-е-есторії екскаватора Екі".

Крім того, вона їздила на деокуповані території України, аби документувати військові злочини росіян.

Прощаються з письменницею у Михайлівському соборі столиці. Наразі триває підготовка до чину прощання.

Нагадаємо, 1 липня померла письменниця Вікторія Амеліна. Вона отримала тяжке поранення під час ракетної атаки на ресторан Краматорська, яка сталася у вівторок, 27 червня.

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