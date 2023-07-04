У Києві прощаються з письменницею Вікторією Амеліною

Вікторія Амеліна. Фото: Facebook / Victoria Amelina

Сьогодні, 4 липня, прощаються з письменницею Вікторією Амеліною, яка вечеряла в ресторані у центрі Краматорська, коли російські окупанти вдарили по ньому ракетою. Лікарі протягом декількох днів боролися за її життя, проте не змогли її врятувати.

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Відомо, що Амеліна є авторкою книг:

"Синдром листопаду, або Homo Compatiens",

"Хтось, Або Водяне Серце",

"Дім для Дому",

"Е-е-есторії екскаватора Екі".

Крім того, вона їздила на деокуповані території України, аби документувати військові злочини росіян.

Прощаються з письменницею у Михайлівському соборі столиці. Наразі триває підготовка до чину прощання.

Нагадаємо, 1 липня померла письменниця Вікторія Амеліна. Вона отримала тяжке поранення під час ракетної атаки на ресторан Краматорська, яка сталася у вівторок, 27 червня.