У Києві прощаються з письменницею Вікторією Амеліною
Сьогодні, 4 липня, прощаються з письменницею Вікторією Амеліною, яка вечеряла в ресторані у центрі Краматорська, коли російські окупанти вдарили по ньому ракетою. Лікарі протягом декількох днів боролися за її життя, проте не змогли її врятувати.
Подивитися трансляцію прощання можна на YouTube Новини.LIVE.
Відомо, що Амеліна є авторкою книг:
- "Синдром листопаду, або Homo Compatiens",
- "Хтось, Або Водяне Серце",
- "Дім для Дому",
- "Е-е-есторії екскаватора Екі".
Крім того, вона їздила на деокуповані території України, аби документувати військові злочини росіян.
Прощаються з письменницею у Михайлівському соборі столиці. Наразі триває підготовка до чину прощання.
Нагадаємо, 1 липня померла письменниця Вікторія Амеліна. Вона отримала тяжке поранення під час ракетної атаки на ресторан Краматорська, яка сталася у вівторок, 27 червня.